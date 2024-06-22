Президент Карис: Rail Baltic – недостающее звено в соединении Европы

Президент Эстонии отметил, что Rail Baltic является недостающим звеном в соединении Европы и обеспечения военной мобильности. «Странам Балтии, находящимся на границе западного и восточного мышления, необходимы все связи, которые физически связывают нас с другими странами Европейского союза», - заявил президент Эстонии.

Президент Карис добавил, что правительства трех стран должны тесно сотрудничать с Европейской комиссией, чтобы обеспечить финансирование из будущего бюджета ЕС, в котором Rail Baltic будет конкурировать с другими проектами по всей Европе.

Президенты Эстонии и Латвии также обсудили трансграничное железнодорожное сообщение Тарту - Рига, которое, как надеются, будет реализовано этой осенью.

Два лидера также обсудили начало переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Евросоюзу и трудности, с которыми сталкиваются обе страны. Кроме того, они говорили о вопросах энергетической независимости и возможностях диверсификации источников энергии.