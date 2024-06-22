СМОТРИТЕ ГАЛЕРЕЮ! В Нарве прошла репетиция парада ко Дню победы

В репетиции парада участвовали более 1000 человек и восемь служебных собак. На площади выстроились дружины Кайтселийта, огранизаций Noored kotkad, Naiskodukaitse и Kodutütred, а также полицейские, спасатели, тюремная служба, спасатели-добровольцы, а также представители стран НАТО.

Некоторые нарвитяне заранее зарегистрировались для того, чтобы посмотреть репетицию парада, поэтому смотрят с лучших мест. Кто-то просто пришел понаблюдать издалека. Движение вблизи Петровской площади перекрыто.

В воскресенье, 23 июня, празднование Дня победы начнется с поднятия флага рано утром в Нарвском замке, а после состоится возложение венков на Гарнизонном кладбище.

В 11.00 начнется парад, а в 12.00 - выставка техники как на самой Петровской площади, так и на прилегающей к ней зеленой территории. На празднике выступит президент Эстонии Алар Карис.

День Победы - государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис), где 23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией. Эта победа была частью успехов Эстонии в Освободительной войне 1918-1920 гг., в которой основным противников Эстонии была Советская Россия. Война кончилась победой Эстонии и заключением Тартуского мира.