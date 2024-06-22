Сегодня в 18:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что из подвала социального дома на улице Пихлака в районе Нымме идет черный дым.
В Таллинне загорелся подвал социального дома, идет эвакуация людей из здания
Спасательный департамент отреагировал быстро, о чем сообщили в социальных сетях.
Спасательная команда Нымме занимается выявлением очага возгорания, а спасатели Лиллекюла и Кесклинна эвакуируют пожилых людей из здания.
В 18:49 пожар в подвале был локализован, из здания эвакуировали людей, находившихся на первом этаже. Всего эвакуировали 43 человека, двое из которых были доставлены в больницу.