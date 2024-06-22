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В Таллинне загорелся подвал социального дома, идет эвакуация людей из здания

rus.postimees.ee
Обновлено 22 июня 2024, 20:04
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Пожарная машина.
Пожарная машина. Фото: Madis Veltman

Сегодня в 18:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что из подвала социального дома на улице Пихлака в районе Нымме идет черный дым.

Спасательный департамент отреагировал быстро, о чем сообщили в социальных сетях.

Спасательная команда Нымме занимается выявлением очага возгорания, а спасатели Лиллекюла и Кесклинна эвакуируют пожилых людей из здания.

В 18:49 пожар в подвале был локализован, из здания эвакуировали людей, находившихся на первом этаже. Всего эвакуировали 43 человека, двое из которых были доставлены в больницу.

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