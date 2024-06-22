На пунктах пропуска Лухамаа и Койдула на пересечение границы нужно выделить целый день

Перевод: Сергей Светлов

«По сравнению с первой половиной дня пересечение границы стало более плавным», - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

На эстонской стороне пункта пропуска Койдула нет очереди пешеходов. Очередь легковых автомобилей составляет примерно 8-10 часов.

В пункте пропуска Лухамаа очереди также короче - около 20 человек ждут пересечения границы с эстонской стороны, а очередь легковых автомобилей составляет около 13 часов.

Медленный темп работы

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, существенное замедление темпов работы российской пограничной службы в прошлый четверг и пятницу создало ситуацию, при которой люди были вынуждены ждать часами, чтобы пересечь границу.

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Поскольку действия российской пограничной охраны увеличивает количество ожидающих в Нарве людей до опасной черты - все ожидающие, по-видимому, границу пересечь не успеют и у них могут возникнуть проблемы с размещением в Нарве, также скопление людей может стать угрозой общественному порядку - Департамент полиции и погранохраны на выходных пограничный пункт открывать не будет.

«К сожалению, ничто не указывает на то, что действия российского пограничного контроля в ближайшее время улучшатся. В связи с этим пограничный пункт на выходных в направлении России останется закрытым, мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии. Мы следим за ситуацией и примем решение в отношении последующих действия», - описывает Пургель в пятницу.

Въезд в Эстонию будет открыт на выходных, за исключением времени с 9:30 до 12:30 23 июня из-за парада в честь Дня Победы, который пройдет в непосредственной близости от пограничного пункта и движение там будет ограничено.