В Эстонию прибыли военные корабли союзников

После швартовки в Старом порту командиры союзнических кораблей и начальник группы посетили военно-морские силы Эстонии в военно-морской базе в Минной гавани Таллинна. Завтра корабль посетят президент Эстонии Алар Карис и прибывающий с визитом в Эстонию король Испании Филипп VI.

Оба корабля недавно прибыли с крупнейших ежегодных военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS.

Juan Carlos I (L61) - многофункциональный десантный корабль Испании, введенный в эксплуатацию в 2009 году. Корабль оснащен взлетно-посадочной полосой и способен проводить десантные операции как с помощью воздушных, так и с помощью малых десантных средств. Для десантных операций на борту, кроме экипажа и пилотов, находятся морские пехотинцы и танки Leopard 2E. Вооружение корабля включает дистанционно управляемые пулеметы и зенитные ракеты.

Blas de Lezo (F103) - испанский зенитный фрегат, введенный в эксплуатацию в 2004 году. Вооружение корабля включает зенитные пушки, противокорабельные и зенитные ракеты, торпеды и легкие пулеметы. Также на борту имеется возможность размещения одного вертолета.

Последний раз испанский военный корабль посещал Эстонию в марте 2008 года, когда фрегат Blas de Lezo вместе с португальским фрегатом Vasco da Gama (F330) прибыл в состав 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) в Старый порт.