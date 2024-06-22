Десять рекомендаций Спасательного департамента для празднования Иванова дня

1. Будьте бдительны у воды! Находясь у водоема, следите за своими друзьями и близкими и не позволяйте им входить в воду в нетрезвом состоянии. Особенно важно внимательно следить за детьми.

2. Плавайте только трезвыми! Под влиянием алкоголя исчезает ощущение опасности, и в таких ситуациях часто решаются на купание, плавание или проверку своих способностей в водоеме. Кроме координационных нарушений, вызванных алкогольным опьянением, утонуть можно из-за переоценки своих возможностей или переохлаждения.

3. Надевайте спасательный жилет, если катаетесь на водном транспорте! Независимо от умения плавать, пола и возраста, рекомендуем носить спасательный жилет при катании на водном транспорте. Убедитесь, что спасательный жилет надет и на ваших спутников. Несчастья на воде происходят почти всегда внезапно, и надевание спасательного жилета на водном транспорте должно быть так же естественным, как пристегивание ремня безопасности в автомобиле.

4. Выбирайте правильное место и время для разведения костра! В Иванов день выбирайте специально подготовленные не пожароопасные места, удаленные от зданий и/или леса на расстоянии не менее 8 метров. Поддерживайте чистоту места, где будете разводить костер, от воспламеняющихся материалов. Костер можно разводить в безветренную погоду. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не попадали на горючие материалы, или дым не мешал соседям.