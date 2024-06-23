Сегодня, 23 июня, в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешивают государственные флаги, которые будут развеваться и в Иванов день, в понедельник. Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.
День победы: в Эстонии подняты государственные флаги
23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев.
Сегодня центром празднования Дня победы станет Нарва. На предстоящем на Петровской площади параде Победы помимо тысяч участников из Эстонии и стран-союзников на площади можно будет увидеть танк Challenger 2, мобильную пушку K9, боевые машины CV90, Warrior и AMX10, бронемашины Sisu, Mastif и Griffon и британскую реактивную систему залпового огня M270.
Празднования начнутся в 7 часов утра с поднятия флага над Нарвской крепостью, после чего последует возложение венков на Нарвском гарнизонном кладбище и зажжение Огня Победы. Огонь победы будет составлен от памятного огня из церкви Тори и огня, зажженного вечером 22 июня на нарвской Петровской площади.
Парад на Петровской площади начнется в 11 часов утра с приездом президента, но построение колонн начнется на полчаса раньше.
В построении в Нарве примут участие члены Кайтселийта, Кодутютред и Норкоткад из Северо-восточного оборонительного округа. По площади пройдут в марше снайперы и боевой члены боевой группы Северо-Восточного округа сухопутной обороны. Вместе со своими знаменосцами в параде примут участие школа, подразделение киберзащиты и служба безопасности Кайтселийта. Факелоносцами в этом году станут лучшие стрелки Кайтселийта. Подразделение киберзащиты Кайтселийта переносит огонь победы в киберпространство, чтобы за событием можно было следить во всем мире.
В Нарве также промаршируют представители Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы, Спасательного департамента и Союза спасателей. Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.
Марши исполнят три оркестра – оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Военного музея, а также духовой оркестр дружины Сакала.
Поскольку в зоне проведения парада находится пограничный пункт, в воскресенье с 9.30 до 12.30 во время парада ни войти на пограничный пункт Нарва, ни пересечь границу невозможно. Доступ к погранпункту будет восстановлен после окончания парада.
Иванов день — древний летний праздник, самый главный праздник года народного календаря. К Иванову дню белые летние ночи достигают максимума, а весенние работы и мероприятия закачиваются. По обычаю вечером 23 июня — вечером Иванова дня— люди собираются вместе у костра.