День победы: в Эстонии подняты государственные флаги

23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев.

Сегодня центром празднования Дня победы станет Нарва. На предстоящем на Петровской площади параде Победы помимо тысяч участников из Эстонии и стран-союзников на площади можно будет увидеть танк Challenger 2, мобильную пушку K9, боевые машины CV90, Warrior и AMX10, бронемашины Sisu, Mastif и Griffon и британскую реактивную систему залпового огня M270.

Празднования начнутся в 7 часов утра с поднятия флага над Нарвской крепостью, после чего последует возложение венков на Нарвском гарнизонном кладбище и зажжение Огня Победы. Огонь победы будет составлен от памятного огня из церкви Тори и огня, зажженного вечером 22 июня на нарвской Петровской площади.

Парад на Петровской площади начнется в 11 часов утра с приездом президента, но построение колонн начнется на полчаса раньше.