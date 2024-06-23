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Водитель сбил и бросил на дороге ребенка

rus.postimees.ee
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Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное.
Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу вечером в результате ДТП в Пярну пострадал 14-летний подросток, говорится в сводке полиции. 

Вчера, 22 июня, в 18:38 на перекрестке бульвара Таммсааре и улицы Карья в Пярну произошло ДТП: автомобиль Citroen при повороте направо темного цвета сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Юного велосипедиста доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Всего за прошедшие сутки произошло шесть тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали восемь человек. 

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