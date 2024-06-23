Водитель сбил и бросил на дороге ребенка

Вчера, 22 июня, в 18:38 на перекрестке бульвара Таммсааре и улицы Карья в Пярну произошло ДТП: автомобиль Citroen при повороте направо темного цвета сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Юного велосипедиста доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Всего за прошедшие сутки произошло шесть тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали восемь человек.