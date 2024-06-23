Не ослабевает и стремление руководителей российского государства подчинить себе соседние народы, при необходимости военным путем. Самая агрессивная из этих войн идет сейчас в Украине и ставит своей целью уничтожить государственность украинцев, их свободу и право на самостоятельное принятие решений. Россия не может выиграть эту войну, и она ее не выиграет.

Нам здесь, в западном мире, следует помнить, что военные диктаторы не останавливаются, а хотят идти все дальше и дальше. И надо помнить предупреждение Леннарта Мери, прозвучавшее в том самом 1996 году. Он сказал, что в жизни есть сферы, в которых компромисс является не разумным соглашением, а отступлением, которое заставляет отступать еще. Отступив однажды, вы будете отступать до пропасти, которая ведет к новой глобальной катастрофе.

Эти слова звучат сегодня так же глубоко и актуально, как и в те годы.

Члены Кайтселийта!

За последнее тридцатилетие число членов Кайтселийта – добровольцев – выросло почти втрое, превысив 30 000 человек. Что может быть более ярким свидетельством важности Кайтселийта или выраженной нашими людьми свободной воли к обороне? Кайтселийт становится все более изобретательным. Один маленький, но выразительный пример рассказывает о том, как отдельная рота Тюри совместно с Таллиннской высшей технической школой организовала курсы строительства и управления дронами.