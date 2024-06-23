Время коммента Все давно включено: почему нужно отдыхать, даже когда не получается

В какой-то момент я осознал, что около двух лет не ездил в путешествия. Вернее, так. Я несколько раз выбирался куда-то по работе, в том числе – беря отпуск, чтобы сделать альтернативные дела. Удавалось устраивать с семьей длинные выходные, навещать соседние Ригу и Хельсинки, а также выстраивать маршруты по Эстонии, у которой для этого предостаточно возможностей. Но полноценно отключиться не выходило. Не одна, так другая работа выцарапывала из отдыха ежедневно.

Не могу сказать, что в этом были виноваты какие-то внешние силы. Я сам боялся чего-то упустить, просыпался по ночам от кошмара невыполненных и забытых обязательств, брал на себя намного больше, чем было нужно, от того же страха остаться не у дел. Кончилось это предсказуемым образом. В один прекрасный день я понял, что больше не могу. Но ведь это просто слова. Чтобы прийти в себя, все равно придется искать пути к обновлению.