Вс, 23.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В отеле вспыхнул пожар

rus.postimees.ee
Copy
Фото: Elmo Riig

В субботу, 22 июня, в 6:56 утра в Центр тревоги поступил вызов в отель в Grand Hotel в Вильянди, где вспыхнул пожар. 

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Тийт Пийскоппель, комната горничных на втором этаже было в дыму и горел потолочный светильник.

«На этаже находились шесть человек, которых эвакуировали. Пожар был потушен, помещение проветрено, - сказал он. - На место приехала также машина скорой помощи, но никто не пострадал. Несчастный случай со счастливым концом».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх