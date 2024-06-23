В отеле вспыхнул пожар

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Тийт Пийскоппель, комната горничных на втором этаже было в дыму и горел потолочный светильник.

«На этаже находились шесть человек, которых эвакуировали. Пожар был потушен, помещение проветрено, - сказал он. - На место приехала также машина скорой помощи, но никто не пострадал. Несчастный случай со счастливым концом».