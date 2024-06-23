Дания и Германия стали на шаг ближе к соединению самым длинным в мире подводным железнодорожным и автомобильным туннелем, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Euronews.
Фото и видео ⟩ В Балтийском море начинается строительство самого длинного подводного туннеля в мире (1)
В понедельник король Дании Фредерик X открыл первый элемент будущего туннеля длиной 18 км под Балтийским морем.
Туннель Фемарн-Бельт соединит южную часть Дании с северной частью Германии.
Новый туннель значительно ускорит движение между Гамбургом, Бременом и Ганновером в Германии со столицей Дании Копенгагеном и шведским городом Мальмё.
В тоннеле будет четырехполосное шоссе и две железнодорожные линии.
Туннель Фемарн-Бельт планируется открыть в 2029 году.
Строительная компания Sund&Baelt заявляет, что это будет самый длинный подводный туннель. Здесь также будет электрифицированная железнодорожная линия. Ожидается, что автомобили смогут пересекать Балтийское море по четырем полосам движения за 10 минут, а поезда - за 7 минут.
Видео: Как будет выглядеть поездка в туннеле
Этот туннель обойдется в 55,1 миллиарда крон (4,8 миллиарда евро) и оплачивается за счет властей Дании. Правительство Дании примет решение о плате за проезд по туннелю позже.
Видео: Как выглядит конструкция туннеля