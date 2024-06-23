В понедельник король Дании Фредерик X открыл первый элемент будущего туннеля длиной 18 км под Балтийским морем.

Туннель Фемарн-Бельт соединит южную часть Дании с северной частью Германии.

Новый туннель значительно ускорит движение между Гамбургом, Бременом и Ганновером в Германии со столицей Дании Копенгагеном и шведским городом Мальмё.

В тоннеле будет четырехполосное шоссе и две железнодорожные линии.

Туннель Фемарн-Бельт планируется открыть в 2029 году.

Фото: Femern A/S/ICONO A/S

Фото: AP/Scanpix

Строительная компания Sund&Baelt заявляет, что это будет самый длинный подводный туннель. Здесь также будет электрифицированная железнодорожная линия. Ожидается, что автомобили смогут пересекать Балтийское море по четырем полосам движения за 10 минут, а поезда - за 7 минут.

Видео: Как будет выглядеть поездка в туннеле

Этот туннель обойдется в 55,1 миллиарда крон (4,8 миллиарда евро) и оплачивается за счет властей Дании. Правительство Дании примет решение о плате за проезд по туннелю позже.

​Видео: Как выглядит конструкция туннеля