Галерея Президент Карис: музыка объединяет как друзей, так и незнакомцев

«Поиск гармонии с другим человеком в музыке и песне - это то, что связывает нас и с друзьями, и с незнакомцами, - сказал Карис. - Гармония создает мост через реку разногласий и гнева. Давайте чаще ходить по этим мостам в повседневной жизни, прощаясь с разногласиям и замечая пролетающие мимо мгновения счастья и радости».

«То, что мы испытываем здесь, на Певческом поле Тарту, - это счастье и радость», - сказал Карис, указывая на название песенного фестиваля. - Этот шквал чувств, но в то же время полная ясность и ощущение места, которое нас полностью захватывает».

По словам Кариса, именно такие мероприятия дают возможность ощутить счастье и радость во всей их полноте.

Президент поблагодарил всех, кто помог воплотить праздник в жизнь: руководителей и организаторов, дирижеров хоров и оркестров, родителей и сети поддержки, а также тепло встречающую исполнителей публику.

Впервые состоявшийся в Тарту праздник поведал о том, как сохранение и уважение к своим корням делает по-настоящему счастливым. Праздничная неделя показала, насколько важны любознательность и непредвзятость для того, чтобы стать сильным сообществом.

Праздник песни посетил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.