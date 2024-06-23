В Эстонии вновь возникли проблемы со строительным реестром

В Postimees обратился работающий в сфере строительства человек, который утверждал, что уже долгое время не все функции в строительном реестре работают.

Руководитель отдела строительного реестра Министерства климата Таави Якобсон признал, что есть некоторые сбои: «Строительный реестр состоит из множества услуг. Ежедневно системой пользуются более 7000 человек, вводится более 1000 документов на согласование и выдается более 200 различных документов. Это значит, что строительный реестр в целом работает и на данный момент есть проблема только с одной услугой. В настоящее время мы решаем проблему с предназначенным для повышения качества энергетической маркировки расчетным модулем, проблема будет решена в течение сегодняшнего дня. Присвоение энергетической маркировки новым многоквартирным домам может быть продолжено на следующей неделе».