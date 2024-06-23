11 лет в пути. История сирийского мальчика-беженца, прошедшего пешком пол-Европы

Три раза они пытались пуститься в путешествие, но неудачно. Только с четвертой попытки Халил и его семья добрались до греческого острова Кос в лодке, везшей порядка 50 человек.

«Нам казалось, это сон. Мы были счастливы и в безопасности и благодарили бога за это. Мы думали, что победили. Теперь мы могли строить наше будущее», — говорит Халил.

«Сын, ты уверен?»

Но счастливый сон продолжался недолго. В 2020 году заговорили о случаях, когда лодки с мигрантами и беженцами отправляли из Греции обратно в сторону Турции.

Правозащитные организации обрушились на греческое правительство с критикой за плохое обращение с людьми, нуждающимися в убежище. Власти утверждали, что ничего такого не происходит.

Ибрагим испугался, что очередь дойдет и до них. Тогда Халил предложил разделиться. Он хотел попробовать уехать дальше в Европу один.

«Сначала мой отец сказал «нет». Но, подумав над моим предложением, спросил: сын, ты уверен? Я сказал «да». В таком случае, сказал отец, готовься, скоро ты отправишься в путь», — рассказывает Халил.

В октябре 2020 года Халил простился с семьей и отправился с группой других беженцев в Албанию. Ему было 13 лет.

Они прошли более 165 километров — через горы и реки, без еды, имея с собой из запасов только банки с тунцом и шоколад.