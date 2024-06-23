«Со времени полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину почти два с половиной года назад ряды Кайтселийта и Найскодукайтсе в Нарве выросли, не говоря уже о значительном увеличении числа молодых людей, присоединившихся к организациям Нооред Коткад и Кодутютред, - сказал глава организации, насчитывающей более 30 000 членов, Тамм. - Часто эстонский не является их родным языком, но тем не менее они безоговорочно преданы свободе и знают, что только в свободной стране можно честно говорить о том, что пропаганда за рекой пытается навязать эстоноземельцам и что на самом деле происходит в Украине».

«В сегодняшнем контексте важно, чтобы все наши люди внесли свой вклад в победу, независимо от их происхождения, - сказал Тамм. - Хочу особо отметить сформированную в 2023 году нарвскую дружину Нооред Коткад, в основе которой – группа местных "молодых орлов" из группы "Велес" и которая сегодня насчитывает более ста членов. Велес – это бог в славянской мифологии, покровительствующий храбрым, стремящимся к знаниям, мудрости и природе. "Молодые орлы" из Нарвы с честью и гордостью несут ценности, характерные для молодежной организации Кайтселийта, сохраняя при этом свою идентичность. Новое поколение молодых людей в Нарве полно желания действовать и знает, что Нарва и территория западнее этого города могут быть свободными. Дружина Нарвы доказывает, что всё, что делается в других подразделениях Союза обороны, работает и в Нарве, самом восточном городе Эстонии, откуда начинаются Европейский союз и НАТО».

По словам Тамма, с Нарвы начинается не только свободная Эстония, но и свободная Европа. Командующий Кайтселийтом предложил обратить взор на восток, чтобы найти ответ на вопрос, чем жители Эстонии отличаются от жителей за рекой.

«Мы свободны. Свободны любить свою страну. Но мы можем также свободно критиковать свою страну. Здесь, по эту сторону реки Наровы, мы пользуемся этой свободой без опасений за свою жизнь и здоровье. Именно это делает нас по-настоящему свободным обществом, и это общество заслуживает защиты», - сказал Тамм.