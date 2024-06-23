Парад в честь победы над войсками Прибалтийского ландесвера в ходе Освободительной войны последний раз проходил в Нарве 28 лет назад. Неудивительно, что в этот раз посмотреть на него собралось не меньше двух тысяч человек.
РЕПОРТАЖ ⟩ «Да здравствует Эстония! Да здравствует Кайтселийт!»: как в Нарве прошел парад в честь Дня победы
Люди приходят к Петровской площади заранее - многие целыми семьями, с детьми и пожилыми родственниками. В толпе слышится не только эстонская, но и финская, и шведская речи, у многих в руках - флажки Нарвы вместе с флажками Эстонии. Люди стараются найти места поближе к ограждению, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим. Кто-то пристраивается чуть выше, в парке над КПП. Людей все больше и больше.
«Мы приехали из Тампере отдыхать в Эстонию на несколько дней, а в Нарву - специально посмотреть парад. Думаю, в сегодняшних реалиях очень важно, что военный парад проходит именно на границе с Россией!», - рассказывает жизнерадостный финский дедушка, пока его жена фотографируют марширующие на площадь колонны.
Мальчик лет шести спрашивает у отца, когда поедут танки, на что тот только пожимает плечами. Для многих детей военная техника, которую пригнали специально для парада, - самая важная часть всего мероприятия. Взрослые же общаются между собой, в толпе слышны разговоры о закрывшейся на все выходные границе.
Пока колонны Кайтселийта, полицейских, спасателей, представителей стран блока НАТО и других выстраиваются на площади, охрана внимательно следит за тем, чтобы на огражденную территорию не выходили зрители. Лучшие места с отличным видом - у эстонских политиков и прочих важных гостей, среди которых - премьер-министр Кая Каллас, мэр города Нарвы Яан Тоотс, депутаты Нарвского горсобрания и другие.
Но поскольку на часах почти полдень, а погода выдалась совсем летняя, жарко абсолютно всем - и политикам в костюмах, и вооруженному спецназу, и полиции, и стоящим в колоннах в полном обмундировании, и очаровательным ньюфаундлендам и овчаркам спасательного департамента.
Наконец пребывает президент Эстонии Алар Карис. Поздравляет собравшихся с праздником, столь важным для Эстонии, все колонны, собравшиеся на площади, благодарят по очереди, но стройным хором. «Мы с вами на правильном берегу реки, разница с Россией явная», - говорит Карис. Судя по логистике и важности мероприятия, закрыть границу с Россией на этот день кажется довольно логичным и объяснимым решением.
После президента с речью выходит глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм. Он так же, как и президент, напоминает собравшимся о том, что Нарва - это эстонский город, а численность Кайтселийта растет, и это прекрасно.
Далее происходит зажжение Огня победы, и колонны начинают свой марш. Собравшиеся зрители, размахивая флажками, радостно встречают их криками «Да здравствует Эстония!», «Да здравствует Кайтселийт!», на что марширующие снова хором отвечают «Здравствует!». Вслед за колоннами следуют военные машины, а в небе пролетает самолет, который больше всего восторга вызывает у самых маленьких представителей публики.
После парада всем собравшимся разрешается посмотреть на специально пригнанную военную технику, которая стоит на площади. Люди с радостью облепляют танки, залезают внутрь, делают фотографии и делятся впечатлениями.
«Нам все понравилось, но какие-то моменты слабоваты! Слишком мало техники, хотелось бы больше, а еще строевая подготовка не обрадовала. Маршировали кое-как, не в унисон, устали, что ли? Но в остальном впечатление хорошее», - делится пожилая пара.
Компания молодых американских ребят бурно обсуждает парад. Оказывается, они студенты Нарвского колледжа Тартуского университета, и впервые видят в Нарве что-то подобное. «Впечатления потрясающие! Интересно посмотреть на танки, да и вообще на такое мероприятие. У нас в США это все выглядит совсем иначе, и на локальном уровне таких мероприятий нет», - рассказывают они.
В целом, у большей части людей впечатления положительные - многие говорят, что поддерживают Украину, против российской агрессии и рады, что боевой дух маленькой страны не сломлен, о чем и свидетельствует этот парад.
«Если надо будет, мы всем покажем! Все такие молодцы!», - радостно отзывается совсем молодой парень. Кто-то оказывается слегка недоволен зрительными местами, предлагая в следующий раз больше позаботиться не только о важных гостях, но и о простых горожанах и гостях города.
Наделав достаточно фотографий, все начинают потихоньку разбредаться. Рядом с Петровской площадью представители некоторых организаций выставили информационные палатки. Самое большое скопление людей - у палатки, в которой показывают, как собирать автомат. Дети наблюдают с полным восторгом. Что ж, кажется, к следующему году ряды Кайтселийта снова пополнятся.