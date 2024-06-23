РЕПОРТАЖ «Да здравствует Эстония! Да здравствует Кайтселийт!»: как в Нарве прошел парад в честь Дня победы

Люди приходят к Петровской площади заранее - многие целыми семьями, с детьми и пожилыми родственниками. В толпе слышится не только эстонская, но и финская, и шведская речи, у многих в руках - флажки Нарвы вместе с флажками Эстонии. Люди стараются найти места поближе к ограждению, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим. Кто-то пристраивается чуть выше, в парке над КПП. Людей все больше и больше.

Люди выбирают места поудобнее, чтобы было лучше видно. Фото: Диана Харламова

«Мы приехали из Тампере отдыхать в Эстонию на несколько дней, а в Нарву - специально посмотреть парад. Думаю, в сегодняшних реалиях очень важно, что военный парад проходит именно на границе с Россией!», - рассказывает жизнерадостный финский дедушка, пока его жена фотографируют марширующие на площадь колонны.

Мальчик лет шести спрашивает у отца, когда поедут танки, на что тот только пожимает плечами. Для многих детей военная техника, которую пригнали специально для парада, - самая важная часть всего мероприятия. Взрослые же общаются между собой, в толпе слышны разговоры о закрывшейся на все выходные границе.

Собравшиеся ждут начала парада. Фото: Диана Харламова