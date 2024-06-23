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Бизнесмен Гросс: мне предложили купить А1000 Market

rus.postimees.ee
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Олег Гросс.
Олег Гросс. Фото: Ain Liiva

По словам бизнесмена Олега Гросса, владелец А1000 Market сделал ему предложение о покупке сети магазинов.

«Предложение действительно поступило, но мы еще не решили, что будем делать», - подтвердил Гросс Äripäev.

Руководитель A1000 Market и один из владельцев Тармо Лауринг, однако, заявил, что компания еще не продается.

«В этом мире нет ничего, что нельзя было бы продать», - сказал он.

Согласно годовому отчету компании A1M OÜ, владельца сети A1000 Market, за 2022 год оборот составил 46,1 миллиона евро, а прибыль - 682 751 евро.

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