Бизнесмен Гросс: мне предложили купить А1000 Market

«Предложение действительно поступило, но мы еще не решили, что будем делать», - подтвердил Гросс Äripäev.

Руководитель A1000 Market и один из владельцев Тармо Лауринг, однако, заявил, что компания еще не продается.

«В этом мире нет ничего, что нельзя было бы продать», - сказал он.

Согласно годовому отчету компании A1M OÜ, владельца сети A1000 Market, за 2022 год оборот составил 46,1 миллиона евро, а прибыль - 682 751 евро.