Не снизилось также количество убийств и половых преступлений, особенно в отношении детей, указывает Bloomberg. В частности, развратных действий в отношении несовершеннолетних стало на 62 процента больше по сравнению с довоенным периодом. В целом, возвращение новобранцев ЧВК «Вагнер» на родину стало шоком для мирных жителей городов и деревень: среди помилованных оказались люди, осужденные за преднамеренные убийства и даже каннибализм.

В оккупированных регионах Украины представители российской армии регулярно убивают и калечат своих сослуживцев и попавших под руку мирных жителей. По данным «Новой газеты Европа», только за неполный 2023 год в суды поступило 190 дел о насильственных преступлениях, совершенных военными на территории так называемых «ДНР», «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей. Больше 70 процентов из них - убийства, отмечает издание.

Итоги 2023 года: В России рекордное за 12 лет число тяжких преступлений

По данным МВД РФ, которые привело издание «Верстка», в 2023 году в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это рекордный показатель с 2011 года, когда ведомство насчитало 608 тысяч подобных преступлений.

Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Москве (50 196), Московской области (22 212) и Краснодарском крае (21 671). Высокие показатели преступности также были зафиксированы в Санкт-Петербурге (20 489), Тюменской области (17 581) и Татарстане (17 126).

До небывало высоких значений число тяжких и особо тяжких преступлений выросло в граничащей с Украиной Белгородской области. Там в прошлом году выявили 5614 преступлений, что на 29 процентов больше, чем в 2022 году. Это самый высокий показатель как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения.

Резкий рост насилия ожидается не во время, а после войны

Согласно исследованиям США, рост уличного и полицейского насилия приходился на послевоенное время. Полицейские, принимавшие участие в войне во Вьетнаме, чаще применяли огнестрельное оружие в мирное время.

По словам специалистов НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, распространенность посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, составляет от 3 до 11 процентов, писала газета «Коммерсант».

Среди раненых психические расстройства пограничного уровня развиваются как минимум в 30 процентов случаев. Проявляться симптомы ПТСР - потребление алкоголя, гнев и импульсивное поведение - могут в течение десятилетий.