В Таллинне пришвартуется судно длиной более 300 метров

Первым в пятницу из Гданьска прибудет Mein Schiff 1, который в этом сезоне семь раз посещает Старый порт. 316-метровое судно под мальтийским флагом свое десятидневное плавание начинает и заканчивает в Киле. Таллинн - вторая остановка морского путешествия, которое начинается в понедельник. Незадолго до полуночи лайнер возьмет курс на Хельсинки, потом остановится в Стокгольме, на Готланде и м Копенгагене, а затем вернется в Киль. 10 июля Mein Schiff 1 снова посетит Старый порт.

Вторым в пятницу днем прибудет из Клайпеды Seven Seas Navigator длиной почти 171 метр под багамским флагом и за несколько минут до отплытия Mein Schiff 1 также возьмет курс на Хельсинки. В этом сезоне Seven Seas Navigator посетит Эстонию четыре раза - на Сааремаа лайнер будет 7 июля, днем позже снова посетит Таллинн.

В субботу у причала Старого порта пришвартуется 199-метровое судно Europa под мальтийским флагом. Лайнер придет из Хельсинки и уже в 14 часов отправляется в Ригу. В этом сезоне Europa посетит Эстонию дважды, и второй и последний раз судно можно будет увидеть в Старом порту 7 сентября. Между этими посещениями Таллинна Europa проплывет вдоль побережья Норвегии и Британских островов, а в конце августа снова пройдет по Балтийскому морю, но в Таллинн не зайдет

В воскресенье из Гданьска прибудет 198-метровый Seabourn Quest под багамским флагом, поздно вечером лайер возьмет курс на Хельсинки и в этом сезоне больше не посетит Эстонию.