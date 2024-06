Сразу после объявления аукционистом цены в 1,4 миллиона долларов и последующих трех ударов молотка, заработал спрятанный в раме измельчитель бумаги и уничтожил работу. Этим Бэнкси хотел показать, что он думает об арт-бизнесе и официальной арт-сцене. К сожалению, машина остановилась на полпути: этого Бэнкси не планировал. Наполовину измельченная работа получила новое название «Love is in the Bin» и была продана на аукционе в 2021 году уже за 25,4 миллиона долларов.