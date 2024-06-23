Туроператор: спрос на путевки в период перед Ивановым днем превышает предложение

Летние туры в Египет также остаются востребованными и полностью распроданы. Высокий спрос в период праздников часто приводит к ограничению доступности - либо рейсы полностью забронированы, либо желаемые отели больше не доступны. В этом году мы получили много запросов на поездки, особенно на период перед Ивановым днем. Летом путешественники часто принимают решение об отпуске в последний момент, в то время как зимой более распространено забронировать отпуск заранее и планировать его тщательнее.