Меры по сокращению расходов на строительство высокоскоростной железной дороги Rail Baltica могут затронуть и зарплаты тех сотрудников, которые работают в руководстве совместного предприятия балтийских стран RB Rail, которое координирует проект, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на Panorāma.
Сотрудникам компании, которая координирует Rail Baltica, могут снизить зарплаты
Балтийское совместное предприятие RB Rail, являющееся центральным координатором проекта, отвечает за разработку строительных проектов, закупку систем сигнализации и электрификации. В нем работают 203 сотрудника.
За заключение строительных договоров, надзор и отчуждение недвижимости отвечает компания Минсообщения Латвии Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL). Компания реализует проект в Латвии. Всего в ней работает 115 сотрудников.
Брутто-зарплата у специалистов RB Rail - от 1800 до 4000 евро, в EDzL - от 2700 до 3299 евро в месяц.
Руководители среднего звена и специалисты в RB Rail получают от 4000 до 5600 евро, в EDzL - от 3900 до 4599 евро.
Руководители высшего уровня в RB Rail зарабатывают от 5000 до 8800 евро, в EDzL - от 4600 до 5500 евро.
Зарплаты в EDzL такие же, как и в других компаниях государственного капитала в Латвии, но потолок заработной платы RB Rail в большинстве случаев выше.
Это касается и зарплат правления - в EDzL они составляют от 5647 до 6275 евро, а в RB Rail - от 9390 до 21866 евро в месяц.
Вопрос о зарплатах рассматривается наряду с другими, сообщили в Министерстве сообщения.