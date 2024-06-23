Румынская деревня, которая станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе

По его словам, вторжение России в Украину изменило как районы, над которыми он летает, так и стратегическое положение миссии.

В 2021 году, во время его последней командировки на базу, пилоты натовских истребителей продвигались довольно далеко над международными водами в Черном море. Но теперь они накрепко привязаны к 12-мильной зоне над территориальными водами Румынии и Болгарии - «чтобы избежать недоразумений и эскалации ситуации с русскими».

Чарли Тагг Фото: BBC

«Раньше мы находились здесь в качестве сдерживающего фактора для любой российской агрессии. Теперь это скорее гарантия для других стран НАТО, таких как Румыния, что мы здесь и готовы их защищать», - говорит он.

По его словам, с момента его прибытия на базу МК истребители ни разу не поднимались на перехват российских самолетов, хотя в предыдущих миссиях над Балтикой такое бывало.

«Они просто пролетают мимо - это не противоречит международному праву, они имеют на это право. Но мы поднимаем свой самолет рядом с самолетом противника. С точки зрения позиционирования, это показывает русским… что мы активны. Мы летаем на самолетах с боекомплектом, и это посылает четкий сигнал, - говорит Тагг. - Кроме того, мы получаем ценную разведывательную информацию: фиксируем серийные номера самолетов и вооружение, которое они несут, так что это также добавляет деталей в общую разведывательную картину».

Николае Крету. Фото: BBC