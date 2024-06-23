Associated Press: украинские военные просят снять запрет на использование дальнобойных ракет типа ATACMS для ударов по российской территории

С дальнобойными ракетами, заявил изданию воюющий в Харьковской области украинский артиллерист, использующий позывной «Гефест», бойцы ВСУ могли бы атаковать командные пункты российских войск, находящиеся в 100-150 километрах от границы. «С таким оружием мы могли бы сделать многое, чтобы их уничтожить», - заявил он.

«К сожалению, мы все еще не можем добраться, например, до [российских военных] аэродромов и самолетов. Это проблема», - указывал Егор Чернев, заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, добавляя, что именно поэтому Украина просит снять ограничения на использование ракет большой дальности против ограниченных военных целей на территории России.

Ракеты ATACMS США начали поставлять Украине в 2024 году, особо оговорив, что их нельзя использовать для ударов по России. Запрет не распространяется на территории, которые США не признают российскими, например, на Крым.

В конце мая 2024 года после долгого обсуждения США разрешили Украине применять предоставленное ВСУ оружие, в частности, реактивную артиллерию HIMARS с дальностью действия около 50 миль (более 80 километров) для ударов по приграничной российской территории.

Как заявили Associated Press украинские военные, находящиеся в Харьковской области, они начали применять HIMARS для ударов по российской территории сразу же после того, как был снят запрет. Как утверждают собеседники издания, с первых дней ВСУ «удалось уничтожить целые колонны войск, стоявших вдоль границы в ожидании приказа о вторжении».

Однако украинские правительственные источники, пишет Associated Press, считают, что США могут пойти на снятие запрета на удары ATACM по территории РФ только в том случае, если ВСУ окажутся в отчаянном положении на фронте.

Именно так, говорится в статье, произошло в случае со снятием запрета на использование HIMARS, на который США решились на фоне наступления войск РФ в Харьковской области.