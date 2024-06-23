Сменился состав инструкторов Сил обороны и Кайтселийта в Великобритании

«На международной арене опыт и знания эстонских инструкторов высоко ценятся и наше участие всегда тепло приветствуется. Мы успешно провели военную подготовку новобранцев ВСУ. Опыт в военной медицине одного из наших инструкторов был высоко оценен», - сказал командир предыдущего подразделения лейтенант Стен Кусма.

«Вклад наших преданных своему делу инструкторов в обучение помог новобранцем достичь нового уровня уверенности. Несмотря на то, что наша ротация подошла к концу, мы уверены, что новая ротация продолжит также успешно выполнять поставленные задачи», - добавил лейтенант Кусма.

В рамках учебной миссии Interflex Силы обороны Эстонии отправляют подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Великобританию, чтобы обучить украинских солдат базовым навыкам: действиям на поле боя, обращению с оружием и стрельбе.

В состав подразделения численностью до тридцати человек входят кадровые военные, резервисты-добровольцы и инструктора Кайтселийта, которые также добровольно выразили желание участвовать в миссии. Продолжительность одного цикла обучения составляет два месяца.

Эстония присоединилась к учебной миссии Великобритании Interflex в январе этого года. Помимо Эстонии базовую подготовку украинских солдат осуществляют страны Скандинавии, Балтии, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Косово.