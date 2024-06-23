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ВИДЕО В Дагестане напали на православные храмы и синагоги. Что известно

BBC News Русская служба
Обновлено 23 июня 2024, 22:07
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BBC
Синагога в Дербенте.
Синагога в Дербенте. Фото: KAZBEK BASAYEV

В Дагестане практически одновременно произошли вооруженные нападения в двух городах. В столице региона Махачкале неизвестные атаковали православный храм, синагогу и пост ДПС, в Дербенте - православный храм и синагогу. В результате произошедшего погибли девять человек, в том числе семеро сотрудников полиции, еще 25 человек пострадали, пишет Би-би-си со ссылкой на муфтият республики.

В обоих городах, где произошли нападения, объявлен план «Перехват». На территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции.

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило по факту произошедшего в Махачкале и Дербенте уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса (теракт).

Дербент

В Дербенте неизвестные напали на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

По данным полиции, нападение произошло в районе шести часов вечера по местному времени. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматического оружия, сообщили в МВД.

«По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», - говорилось в сообщении пресс-службы полиции.

В синагоге в результате нападения начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Видео горящей синагоги опубликовали в телеграм-каналах.

В церкви во время нападения был убит священник, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев: «По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел».

Информацию об убийстве священника подтвердили в РПЦ. Как сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда, в результате атаки были убит протоиерей Николай Котельников, служивший более 40 лет.

Махачкала

Практически одновременно с нападением на Дербент неизвестные открыли стрельбу в столице региона Махачкале. Там, по данным полиции, обстрелу подтвергся пост ДПС на улице Ермошкина.

Также появились сообщения о пожаре в синагоге, которая расположена на той же улице.

РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана сообщило о перестрелке рядом с православной церковью в Махачкале.

Ранее глава дагестанской ОНК Хадулаев сообщил, что в результате нападения был убит охранник церкви.

«Священники закрылись в Церкви ждут помощи», - написал он.

Новость обновляется.

BBC
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