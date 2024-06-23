В Дагестане практически одновременно произошли вооруженные нападения в двух городах. В столице региона Махачкале неизвестные атаковали православный храм, синагогу и пост ДПС, в Дербенте - православный храм и синагогу. В результате произошедшего погибли девять человек, в том числе семеро сотрудников полиции, еще 25 человек пострадали, пишет Би-би-си со ссылкой на муфтият республики.
ВИДЕО ⟩ В Дагестане напали на православные храмы и синагоги. Что известно
В обоих городах, где произошли нападения, объявлен план «Перехват». На территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции.
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило по факту произошедшего в Махачкале и Дербенте уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса (теракт).
Вечером 23 июня в Махачкале продолжался бой в районе православной церкви, в которой начался пожар. В Дербенте террористы были заблокированы в жилом здании, и также вели перестрелку с правоохранителями. По сообщению ТАСС, центральная часть Дербента обесточена. pic.twitter.com/15STafvQ3Y— The Insider (@the_ins_ru) June 23, 2024
Дербент
В Дербенте неизвестные напали на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.
По данным полиции, нападение произошло в районе шести часов вечера по местному времени. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматического оружия, сообщили в МВД.
«По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», - говорилось в сообщении пресс-службы полиции.
В синагоге в результате нападения начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Видео горящей синагоги опубликовали в телеграм-каналах.
В церкви во время нападения был убит священник, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев: «По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел».
Информацию об убийстве священника подтвердили в РПЦ. Как сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда, в результате атаки были убит протоиерей Николай Котельников, служивший более 40 лет.
В Дербенте вооруженные люди напали на православный храм, а в Махачкале загорелась синагога на улице Еромошкина. В городах слышна стрельба, сообщается о гибели одного полицейского и ранении еще одного. pic.twitter.com/R0qaf610Sb— The Insider (@the_ins_ru) June 23, 2024
Махачкала
Практически одновременно с нападением на Дербент неизвестные открыли стрельбу в столице региона Махачкале. Там, по данным полиции, обстрелу подтвергся пост ДПС на улице Ермошкина.
Также появились сообщения о пожаре в синагоге, которая расположена на той же улице.
РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана сообщило о перестрелке рядом с православной церковью в Махачкале.
Ранее глава дагестанской ОНК Хадулаев сообщил, что в результате нападения был убит охранник церкви.
«Священники закрылись в Церкви ждут помощи», - написал он.
Новость обновляется.