ВИДЕО В Дагестане напали на православные храмы и синагоги. Что известно

В обоих городах, где произошли нападения, объявлен план «Перехват». На территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции.

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило по факту произошедшего в Махачкале и Дербенте уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса (теракт).

Вечером 23 июня в Махачкале продолжался бой в районе православной церкви, в которой начался пожар. В Дербенте террористы были заблокированы в жилом здании, и также вели перестрелку с правоохранителями. По сообщению ТАСС, центральная часть Дербента обесточена. pic.twitter.com/15STafvQ3Y — The Insider (@the_ins_ru) June 23, 2024

Дербент

В Дербенте неизвестные напали на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

По данным полиции, нападение произошло в районе шести часов вечера по местному времени. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматического оружия, сообщили в МВД.

«По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», - говорилось в сообщении пресс-службы полиции.

В синагоге в результате нападения начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Видео горящей синагоги опубликовали в телеграм-каналах.

В церкви во время нападения был убит священник, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев: «По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел».