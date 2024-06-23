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Маргус Цахкна примет участие в заседании совета по иностранным делам ЕС

BNS
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Киеве, 3 июня 2024 года.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Киеве, 3 июня 2024 года. Фото: ZUMAPRESS.com

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник в Люксембурге примет участие в заседании совета по иностранным делам ЕС, а во вторник в заседании Совета по общим делам.

Основными темами заседания совета по иностранным делам являются предоставление военной и гуманитарной помощи Украине и ее вступление в ЕС, а также ситуация в секторе Газа-Израиль и то, что происходит в Грузии и на Западных Балканах. Также будет обсуждена текущая ситуация в регионе Великих африканских озер, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Во вторник Цахкна примет участие в заседании Совета по общим вопросам.

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