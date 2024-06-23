Маргус Цахкна примет участие в заседании совета по иностранным делам ЕС

Основными темами заседания совета по иностранным делам являются предоставление военной и гуманитарной помощи Украине и ее вступление в ЕС, а также ситуация в секторе Газа-Израиль и то, что происходит в Грузии и на Западных Балканах. Также будет обсуждена текущая ситуация в регионе Великих африканских озер, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба МИД Эстонии.