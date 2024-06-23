В Иванов день около 18:00 в одном из районов Тарту в небо начал подниматься густой черный дым, который можно было увидеть даже в центре города.
Самодельные костры увеличили объем работы для спасателей
Спасатели выехали на вызов и по прибытию обнаружили самодельный костер, в котором горели, среди прочего, резиновые отходы. Никого рядом с ним не оказалось. Сообщение о подозрительном костре поступило в 18:16, и к 18:39 он был потушен.
В субботу в 18:28 в торговом центре Tasku в Тарту также произошел своего рода «костер Иванового дня». В туалете загорелся мусорный бак, предположительно его подожги. Из-за поднявшегося дыма сработала пожарная сигнализация. Спасатели быстро потушили пожар, но посетителям Tasku пришлось на время покинуть здание.