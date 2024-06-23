Самодельные костры увеличили объем работы для спасателей

Спасатели выехали на вызов и по прибытию обнаружили самодельный костер, в котором горели, среди прочего, резиновые отходы. Никого рядом с ним не оказалось. Сообщение о подозрительном костре поступило в 18:16, и к 18:39 он был потушен.