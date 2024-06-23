В Литве засняли шаровую молнию

Природное явление наблюдалось в окрестностях Даукси, что недалеко от Каунаса.

На видео видно, как молния «катится» по линиям электропередачи, но, достигнув электростолба, взрывается и загорается.

Крайне редкое явление было зафиксировано вечером 18 июня.

Подача электроэнергии была восстановлена ​​в относительно короткие сроки, хотя ущерб оценивается как значительный.

Шаровая молния - яркое сферическое атмосферное электрическое явление, которое разряжается в течение нескольких десятков секунд или нескольких минут.