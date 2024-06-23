В Литве очевидец заснял на видео редкое природное явление - шаровую молнию, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на tv3.lt.
В Литве засняли шаровую молнию
Природное явление наблюдалось в окрестностях Даукси, что недалеко от Каунаса.
На видео видно, как молния «катится» по линиям электропередачи, но, достигнув электростолба, взрывается и загорается.
Крайне редкое явление было зафиксировано вечером 18 июня.
Подача электроэнергии была восстановлена в относительно короткие сроки, хотя ущерб оценивается как значительный.
Шаровая молния - яркое сферическое атмосферное электрическое явление, которое разряжается в течение нескольких десятков секунд или нескольких минут.