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В Литве засняли шаровую молнию

rus.tvnet.lv
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Шаровая молния в Литве.
Шаровая молния в Литве. Фото: rus.tvnet.lv

В Литве очевидец заснял на видео редкое природное явление - шаровую молнию, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на tv3.lt.

Природное явление наблюдалось в окрестностях Даукси, что недалеко от Каунаса.

На видео видно, как молния «катится» по линиям электропередачи, но, достигнув электростолба, взрывается и загорается.

Крайне редкое явление было зафиксировано вечером 18 июня.

Подача электроэнергии была восстановлена ​​в относительно короткие сроки, хотя ущерб оценивается как значительный.

Шаровая молния - яркое сферическое атмосферное электрическое явление, которое разряжается в течение нескольких десятков секунд или нескольких минут.

Видео можно посмотреть здесь!

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