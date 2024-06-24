В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В синагоге в результате нападения начался пожар.

Фото: BBC

В Российском еврейском конгрессе уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, а также находящаяся неподалеку синагога.

Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их вывели сотрудники МВД.

Махачкала Фото: BBC

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.

Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

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Что известно о погибших

Пожар в синагоге в Дербенте Фото: Reuters

В МВД России изначально сообщили о гибели по меньшей мере шести полицейских.

Муфтият Дагестана сообщил о гибели девяти человек, в том числе двоих гражданских и семи сотрудников полиции.

Позднее стало известно, что в Дербенте также получил тяжелые ранения начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, который прибыл на помощь коллегам. Впоследствии он скончался.

Ночью стало известно, что число погибших полицейских увеличилось до 15.