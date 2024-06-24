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Теракт в РФ Нападения в Махачкале и Дербенте: по меньшей мере 17 погибших, нападавшие убиты (2)

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS/Scanpix

По меньшей мере 17 человек, в том числе 15 полицейских, погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС в дагестанских Дербенте и Махачкале. Власти сообщили об убийстве нападавших.

В республике был введен режим контртеррористической операции, бои в обоих городах продолжались до позднего вечера.

Около 23:00 Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте активная фаза спецоперации завершена.

Ночью в НАК заявили, что в ходе операции были убиты пятеро нападавших.

«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об убийстве шестерых боевиков — четырех в Махачкале, а также двух в Дербенте. Глава Дагестана Сергей Меликов также подтвердил данные о шести убитых нападавших.

При этом точное число нападавших по-прежнему неизвестно. В НАК сообщили, что ищут пособников боевиков.

Большинство погибших и пострадавших — сотрудники полиции. По последним данным, погибли 15 полицейских и по меньшей мере двое гражданских. В больницы были доставлены 16 человек.

«15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта», — написал глава Дагестана в Telegram в ночь на понедельник. По его словам, погибло еще несколько гражданских лиц.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт». 24-26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Как развивались события

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В синагоге в результате нападения начался пожар.

Фото: BBC

В Российском еврейском конгрессе уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, а также находящаяся неподалеку синагога.

Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их вывели сотрудники МВД.

Махачкала
Махачкала Фото: BBC

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.

Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

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Что известно о погибших

Пожар в синагоге в Дербенте
Пожар в синагоге в Дербенте Фото: Reuters

В МВД России изначально сообщили о гибели по меньшей мере шести полицейских.

Муфтият Дагестана сообщил о гибели девяти человек, в том числе двоих гражданских и семи сотрудников полиции.

Позднее стало известно, что в Дербенте также получил тяжелые ранения начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, который прибыл на помощь коллегам. Впоследствии он скончался.

Ночью стало известно, что число погибших полицейских увеличилось до 15.

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников и сторож церкви.

По данным РПЦ, Котельников служил более 40 лет. В ОНК Дагестана сообщили, что священнику перерезали горло.

О личностях убитых нападавших официально не сообщается. По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и отправлен на допрос, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».

BBC
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