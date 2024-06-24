По меньшей мере 17 человек, в том числе 15 полицейских, погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС в дагестанских Дербенте и Махачкале. Власти сообщили об убийстве нападавших.
В республике был введен режим контртеррористической операции, бои в обоих городах продолжались до позднего вечера.
Около 23:00 Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Дербенте активная фаза спецоперации завершена.
Ночью в НАК заявили, что в ходе операции были убиты пятеро нападавших.
«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об убийстве шестерых боевиков — четырех в Махачкале, а также двух в Дербенте. Глава Дагестана Сергей Меликов также подтвердил данные о шести убитых нападавших.
При этом точное число нападавших по-прежнему неизвестно. В НАК сообщили, что ищут пособников боевиков.
Большинство погибших и пострадавших — сотрудники полиции. По последним данным, погибли 15 полицейских и по меньшей мере двое гражданских. В больницы были доставлены 16 человек.
«15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта», — написал глава Дагестана в Telegram в ночь на понедельник. По его словам, погибло еще несколько гражданских лиц.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт». 24-26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Как развивались события
Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.
В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.
Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В синагоге в результате нападения начался пожар.
В Российском еврейском конгрессе уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.
Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, а также находящаяся неподалеку синагога.
Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.
Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их вывели сотрудники МВД.
Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.
Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.
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Что известно о погибших
В МВД России изначально сообщили о гибели по меньшей мере шести полицейских.
Муфтият Дагестана сообщил о гибели девяти человек, в том числе двоих гражданских и семи сотрудников полиции.
Позднее стало известно, что в Дербенте также получил тяжелые ранения начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, который прибыл на помощь коллегам. Впоследствии он скончался.
Ночью стало известно, что число погибших полицейских увеличилось до 15.
В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников и сторож церкви.
По данным РПЦ, Котельников служил более 40 лет. В ОНК Дагестана сообщили, что священнику перерезали горло.
О личностях убитых нападавших официально не сообщается. По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана.
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и отправлен на допрос, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал собеседник агентства.
В ночь на понедельник стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».