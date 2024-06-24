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В Таллинне двухлетний ребенок попал под троллейбус

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Вчера днем в Таллинне в результате ДТП пострадал двухлетний мальчик. 

В воскресенье, 23 июня в 12:50 в Таллинне на улице Кескузе напротив дома на Мустамяэ-теэ, 138 произошло ДТП, где, по предварительным данным, двухлетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под троллейбус, которым управлял 60-летний мужчина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Ребенок был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло 11 тяжелых ДТП. Также полицией на дорогах страны были задержаны 22 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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