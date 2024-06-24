В Таллинне двухлетний ребенок попал под троллейбус

В воскресенье, 23 июня в 12:50 в Таллинне на улице Кескузе напротив дома на Мустамяэ-теэ, 138 произошло ДТП, где, по предварительным данным, двухлетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под троллейбус, которым управлял 60-летний мужчина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.