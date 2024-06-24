Выигравшая чемпионат Европы шпажистка Ирина Эмбрих прибыла на родину рано утром в Иванов день и в Таллиннском аэропорту ее ждал теплый прием.
Фото ⟩ Чемпионку Европы Ирину Эмбрих ждал теплый прием в Таллиннском аэропорту
На чемпионате Европы, проходившем в Базеле, в индивидуальных соревнованиях шпажистка 43-летняя Ирина Эмбрих завоевала золото. В финале она одержала победу над француженкой Орианой Майо-Бретон со счетом 15:12. В то же время в карьере опытной спортсменки это была первая золотая медаль в индивидуальных титульных соревнованиях.
Она также вписала свое имя в историю фехтования, поскольку никому ранее не удавалось одержать победу на шпагах среди женщин в таком возрасте. Ранее этот рекорд принадлежал выигравшей чемпионат Европы в 2008 году венгерке Адриенн Хормай, которой на момент победы было 36 лет.