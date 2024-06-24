Фото Чемпионку Европы Ирину Эмбрих ждал теплый прием в Таллиннском аэропорту

На чемпионате Европы, проходившем в Базеле, в индивидуальных соревнованиях шпажистка 43-летняя Ирина Эмбрих завоевала золото. В финале она одержала победу над француженкой Орианой Майо-Бретон со счетом 15:12. В то же время в карьере опытной спортсменки это была первая золотая медаль в индивидуальных титульных соревнованиях.