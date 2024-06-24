Эксперт: где вы, покупатели квартир по 10 000 евро за квадратный метр?

Лицензированный старший маклер Pindi Kinnisvara Марге Синиметс сказала, что подобные дорогостоящие квартиры не покупают с помощью банковского кредита.

«Речь идет о цене, превышающей миллион евро, и на рынке в настоящий момент предлагается 31 такой объект, или о цене в 10 000 евро за квадратный метр, по которой предлагается десять квартир. Целевая группа у этих объектов одна и та же – состоятельные люди, которые обычно сразу покупают недвижимость за полную стоимость», – отметила Синиметс.

«Это очень обеспеченные люди, если исключить какого-нибудь случайного наследника. Они разбогатели благодаря своему обширному финансовому опыту и сейчас не намерены бросать на ветер свои свободные средства. Чем богаче люди, тем быстрее они сокращают потребление в сложные времена, и нынешняя максимальная цена в 9 845 евро за квадратный метр является ярким тому подтверждением», – говорит маклер.

Синиметс добавила, что в отличие от самых дешевых квартир, в случае с дорогостоящей недвижимостью снижение цены не происходит столь же легко. «Если квартира стоимостью в 1,3 миллиона евро оценивается на десять процентов ниже, то ее цена все так же остается в размере 1,17 миллиона евро, что не меняет в значительной степени общей картины и новых покупателей не привлекает. Продавцы просто должны запастись терпением, чтобы и состоятельные люди вновь обрели бы смелость», – размышляет Синиметс.