Был месяц май: рынок недвижимости по неутешительным данным Земельного департамента

По данным Земельного департамента, в мае 2024 года на рынке недвижимости было заключено 3604 сделки купли-продажи, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Общая стоимость сделок составила 371 миллион евро, что на 1 процент меньше, чем в прошлом месяце и на 22 процента меньше, чем в мае прошлого года.

С объектами квартирной собственности, использующимися как жилая площадь, совершено 1 762 сделки, с застроенными земельными участками – 665 сделок, с незастроенными земельными участками – 980 сделок.

В процентном отношении это означает снижение количества сделок с квартирами и частными домами на 20 и три процента соответственно по сравнению с предыдущим месяцем, а также увеличение количества сделок с незастроенными земельными участками на семь процентов.

В Таллинне в мае заключено 643 сделки с квартирами, что примерно на 32 процента меньше, чем в прошлом году. В прошлом году май был самым активным месяцем в плане активности совершения сделок. По сравнению с прошлым месяцем количество сделок в столице сократилось на семь процентов.

Количество сделок с новыми квартирами в Таллинне снизилось на пять процентов по сравнению с прошлым месяцем. Количество сделок с квартирами вторичного рынка сократилось на 10 процентов в годовом исчислении и на семь процентов в месячном исчислении.

В Пярну в мае было совершено 74 сделки с квартирами, точнее - четыре сделки первой продажи и 70 сделок на вторичном рынке, что на 51 процент больше, чем месяцем ранее. В Тарту в мае было продано 166 квартир, из них 129 на вторичном рынке и 32 – впервые, что на три процента меньше, чем месяцем ранее.

В мае квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 3077 евро, за год цена снизилась на три процента. В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в мае в среднем 4243 евро, а квадратный метр квартиры на вторичном рынке - 2858 евро.

Годовой рост цен на новые квартиры составляет семь процентов, а уровень цен квадратного метра на вторичном рынке примерно на четыре процента выше, чем в мае 2023 года. В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2468 евро, что находится на уровне мая прошлого года (2465 евро). Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в мае составила 2334 евро.