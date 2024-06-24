Более 120 вызовов и человек с серьезными ожогами: как Иванова ночь прошла для спасателей?

Иванов день в целом прошел спокойно, погибших в огне и воде не было. По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Тоомаса Кяэпарина, люди в основном вели себя ответственно, были проблемы с оставленными без присмотра кострами и сжиганием мусора. К счастью, из-за неосторожного разжигания костра никто не остался без дома.

Спасателям пришлось несколько раз отправляться на вызов из-за оставленных без надзора костров. Например, в деревне Вягари в волости Пыльтсамаа горел оставленный без надзора костер размером 5 х 10 метров, в котором также сжигали мусор. Спасатели потушили костер большим количеством воды и сообщили об этом в Агентство по охране окружающей среды. Спасателям пришлось тушить и другие костры, в которых горел мусор. Например, в деревне Валгу-Ванамыйза в Мярьямаа в костре сжигали шины. Спасатели потушили этот костер.

Как минимум один человек пострадал в Иванов день. В городе Пыльтсамаа произошел инцидент, когда гриль пытались зажечь с помощью бензина, но человек, который занимался розжигом, в это же время курил, и пары бензина загорелись. Человек получил ожоги и на скорой был доставлен в больницу.

Всего за выходные спасателям поступило 233 вызова.