ФОТО Специалисты по коммерческой недвижимости: офисов много не бывает

«Что касается складских и производственных площадей, происходит миграция старых коммерческих помещений, расположенных в черте города, в новые здания в бизнес-парках по периметру города. Этот процесс идет уже давно, но он, конечно, еще не завершен, поскольку много потенциальных арендаторов все еще работают в помещениях столицы, которые не оптимально подходят для их бизнеса», - пояснил Плесковски.

Офисное здание Pirni 7 в Кристийне. Проект. Фото: Talleks AS

Уйбомяэ добавил, что наибольшее количество новых коммерческих помещений на портале расположены в Мустамяэ – если в мае прошлого года в аренду там предлагали 73 коммерческих помещения, то в мае этого года для сдачи в аренду было предложено уже 165 объектов ( прирост 126 процентов в годовом исчислении).

Значительно увеличилось предложение и в Каламая, где объектов коммерческой недвижимости пока еще довольно мало – 12 предложений в прошлом году и 21 предложение в этом году (прирост на 75 процентов), а также в центральной части города, где в мае прошлого года сдавали 347 коммерческих помещений, а в этом мае уже 586 объектов (прирост на 71 процент). В Ласнамяэ предложение объектов коммерческой недвижимости выросло на 65 процентов, в Кристийне – на 51 процентов, в Нымме, Пыхья-Таллинне и Хааберсти годовой прирост числа предложений составил 20–40 процентов. За год число предложений сдачи в аренду коммерческой недвижимости сократилось только в Пирита и Старом городе – на 22 и 13 процентов соответственно.

Арендодатели предлагают гибкие условия