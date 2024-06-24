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Во французском зоопарке на женщину напали волки

rus.tvnet.lv
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Волки. Фото иллюстративное.
Волки. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Три волка в зоопарке недалеко от Парижа напали на 37-летнюю женщину. В данный момент пострадавшая борется за жизнь, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой The Guardian.

Посетительница зоопарка была покусана дикими животными в зоопарке Тиори примерно в 40 километрах к западу от столицы Парижа.

Вероятно, она вышла на пробежку после того, как вместе с семьей провела ночь в домике в стиле сафари на территории зоопарка.

«Пострадавшая попала в зону сафари, куда разрешено заезжать только автомобилям. Там на нее напали три волка», - прокомментировал происшествие местный чиновник.

Первые спасатели прибыли на место происшествия очень быстро. «Волков увезли, но потом доставили обратно в зону сафари», - сказал чиновник.

Полиция расследует этот инцидент.

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