Во французском зоопарке на женщину напали волки

Посетительница зоопарка была покусана дикими животными в зоопарке Тиори примерно в 40 километрах к западу от столицы Парижа.

Вероятно, она вышла на пробежку после того, как вместе с семьей провела ночь в домике в стиле сафари на территории зоопарка.

«Пострадавшая попала в зону сафари, куда разрешено заезжать только автомобилям. Там на нее напали три волка», - прокомментировал происшествие местный чиновник.

Первые спасатели прибыли на место происшествия очень быстро. «Волков увезли, но потом доставили обратно в зону сафари», - сказал чиновник.

Полиция расследует этот инцидент.