Три волка в зоопарке недалеко от Парижа напали на 37-летнюю женщину. В данный момент пострадавшая борется за жизнь, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой The Guardian.
Во французском зоопарке на женщину напали волки
Посетительница зоопарка была покусана дикими животными в зоопарке Тиори примерно в 40 километрах к западу от столицы Парижа.
Вероятно, она вышла на пробежку после того, как вместе с семьей провела ночь в домике в стиле сафари на территории зоопарка.
«Пострадавшая попала в зону сафари, куда разрешено заезжать только автомобилям. Там на нее напали три волка», - прокомментировал происшествие местный чиновник.
Первые спасатели прибыли на место происшествия очень быстро. «Волков увезли, но потом доставили обратно в зону сафари», - сказал чиновник.
Полиция расследует этот инцидент.