Советы огородникам Три причины, по которым помидоры не хотят созревать

Перевод: Вера Копти

Почему же томаты в вашем парнике никак не поспевают, хотя у других огородников все идет по плану?

Несоблюдение температурного режима

Как объяснила эксперт по садоводству Джессика Мерсер на портале marthastewart.com, наиболее распространенной причиной того, что ваши помидоры не созревают, являются слишком высокие или слишком низкие температуры. Идеальный для созревания диапазон температур составляет от 19 до 25,5 градусов. «Температура выше 29 градусов подавляет выработку ликопина и каротина - пигментов, которые придают помидорам их цвет. Температура ниже 15,5 градусов также препятствует их созреванию», - сказала она.

Несвоевременное снятие с куста

В то время как помидоры, собранные в правильное время, продолжают дозревать и после сбора, с помидорами, собранными слишком рано, этого не происходит. «Собранные недозрелыми помидоры никогда не дозревают сами по себе и после сбора остаются маленькими и зелеными, - сказала Мерсер. - Помидор начинает созревать тогда, когда он перестает расти и хотя бы нижняя его часть приобрела нужный цвет».

Неправильный уход за растением

Не все сорта томатов нуждаются в регулярной обрезке, но некоторым обрезка может помочь. «Удаление ненужных ветвей и побегов направляет энергию растения не на само растение, а на выращивание плодов, - объяснила Мерсер. - Некоторые огородники ближе к концу сезона срезают у томатов верхушки, чтобы растение больше энергии направляло на имеющиеся плоды, а не на дальнейший рост».