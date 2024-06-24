Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в мае понизился на 3%, и остановился на ценовом уровне в 2 282 евро за м2. По аналогии с маем июнь может стать месяцем с показателем активности ниже средней.
Продавцы квартир, готовьтесь: править бал на рынке недвижимости скоро начнут покупатели
Количество предложений продолжает расти, однако активность сделок по-прежнему низкая.
Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в мае понизился на 3%, и остановился на ценовом уровне в 2 282 евро за м2. По аналогии с маем июнь может стать месяцем с показателем активности ниже средней.
По скорректированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в апреле составлял 2 347 евро за м2.
Если в апреле в индексированных городах было совершено 1 195 сделок с квартирной собственностью, то в мае количество сделок достигло всего 1 154.
«Снижение процентных ставок Центробанка - лишь маленький лучик солнца в пасмурной экономической среде»
Пеэп Сооман, Pindi Kinnisvara /
Тайро Луттер/POSTIMEES
«Чувство уверенности потребителей хотя и не совсем на дне, однако летняя погода и общий негативный фон сдерживают участников рынка. Одним из положительных проявлений было снижение процентных ставок Европейского центрального банка, что в денежном отношении не приносит большого выигрыша, однако это маленький лучик солнца в экономической среде, в целом предстающей, скорее, в пасмурных тонах», – прокомментировал партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
«Самой большой проблемой является, прежде всего, продолжающийся рост количества квартир, предлагаемых на вторичном рынке, что, в свою очередь, в определенный момент может начать тормозить рынок, поскольку расширение выбора позволяет покупателям влиять на снижение цен. В то же время, осознание этого факта со стороны продавцов требует времени», – добавил он.
В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 16 процентов ниже. Следует отметить, что статистический ценовой рекорд в тот период стал возможным благодаря тому, что на один месяц пришлись сделки с дорогостоящей недвижимостью в новостройках. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi расположен выше на 266 процентов.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.