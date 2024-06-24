Продавцы квартир, готовьтесь: править бал на рынке недвижимости скоро начнут покупатели

Количество предложений продолжает расти, однако активность сделок по-прежнему низкая.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в мае понизился на 3%, и остановился на ценовом уровне в 2 282 евро за м2. По аналогии с маем июнь может стать месяцем с показателем активности ниже средней.

По скорректированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в апреле составлял 2 347 евро за м2.

Если в апреле в индексированных городах было совершено 1 195 сделок с квартирной собственностью, то в мае количество сделок достигло всего 1 154.

«Снижение процентных ставок Центробанка - лишь маленький лучик солнца в пасмурной экономической среде» Пеэп Сооман, Pindi Kinnisvara / Тайро Луттер/POSTIMEES

«Чувство уверенности потребителей хотя и не совсем на дне, однако летняя погода и общий негативный фон сдерживают участников рынка. Одним из положительных проявлений было снижение процентных ставок Европейского центрального банка, что в денежном отношении не приносит большого выигрыша, однако это маленький лучик солнца в экономической среде, в целом предстающей, скорее, в пасмурных тонах», – прокомментировал партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.