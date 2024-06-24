Европейский союз объявил в понедельник, что App Store американского технологического гиганта Apple, производителя iPhone, нарушает правила цифровой конкуренции, что может принести Apple штраф в миллиарды евро.
Apple грозит огромный штраф
Перевод: Валерия Ермакова
Европейская комиссия установила, что производитель iPhone не выполняет обязательства, позволяющие разработчикам приложений «направлять» пользователей к предложениям за пределами своего App Store, не взымая с них комиссию.
В пятницу Apple заявила, что откладывает запуск своих недавно анонсированных услуг искусственного интеллекта в Европе из-за неопределенности регулирования. Ссылаясь на регулирование Евросоюза в отношении цифровых рынков, представитель компании заявил, что компания не считает вероятным внедрение этих услуг на европейский рынок в этом году.
В начале июня Apple представила серию ИИ-сервисов под названием Apple Intelligence, а также объявила о партнерстве с OpenAI, которое сделает чат-бот ChatGPT доступным для владельцев iPhone.
Apple сообщила, что запуск в Европе был отложен из-за опасений относительно требований совместимости с DMA, которые могут поставить под угрозу интегрированность и безопасность их продуктов, что, в свою очередь, затронет конфиденциальность пользователей и защиту данных.
Комиссар Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер предупредила во вторник, что Apple недостаточно соблюдает правила DMA.