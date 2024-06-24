Экономист: зарплаты продолжают расти быстрее цен
Перевод: София Солдатенко
«Это правда, что мы не достигли уровня покупательной способности, который был до того, как летом 2021 года начался большой рост цен, - его мы пока не достигли и понадобится еще время, чтобы мы его достигли», - сказал Уускюла.
«Но теперь мы снова становимся богаче. Зарплаты растут быстрее, чем цены, и эта тенденция, несомненно, будет наблюдаться и в будущем. Цены у нас достигли среднего уровня, а зарплаты - нет. Конвергенция заработной платы все еще продолжается, и зарплаты растут быстрее, чем в Европе в целом», - сказал он.
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Рост зарплат удерживает цены производителей на высоком уровне
По словам Уускюла, цены производителей в Эстонии продолжают оставаться высокими из-за высокого уровня затрат и роста заработной платы, в то же время производительность остается низкой.
Уускюла отметил, что индекс цен производителей в мае по сравнению с апрелем вырос на один процент, хотя по сравнению с прошлым годом он все еще на 1,6 процента ниже. Индекс цен обрабатывающей промышленности за месяц вырос на 0,4 процента и оказался на 0,8 процента ниже, чем год назад.
«В мае наибольшую роль в индексе цен производителей сыграл рост цен на производство электроэнергии - 10,8 процента. Цены на производство продуктов питания за месяц упали на 0,1 процента, а производство напитков выросло на 1,3 процента. Подорожало также производство одежды, металла, машин, изделий из кожи и дерева, которые подорожали более чем на один процент. Производство кокса и продуктов нефтепереработки подешевело на 4,9 процента», - отметил он.
Однако по сравнению с пиковым уровнем августа 2022 года цены производителей упали на 4,7 процента, а по сравнению с ценами декабря 2019 года цены производителей стали выше на 40,3 процента. «По сравнению с концом 2019 года больше всего выросла цена на производство электроэнергии, которая сейчас дороже чуть более чем в два раза. При этом цены на продукцию обрабатывающей промышленности достигли своего пика в январе 2023 года, снизились потом всего на 1,3 процента и остались по-прежнему на 32,8 процента выше, чем до начала пандемии коронавируса», - рассказал Уускюла.
«Высокий уровень цен производителей продолжает удерживать на высоком уровне как потребительские цены, так и цены на товары, предназначенные для экспорта. Это привело к сокращению потребления в Эстонии, а также эстонского экспорта. Цены производителей продолжают оставаться высокими из-за продолжающегося высокого уровня расходов и роста заработной платы, в то время как производительность остается низкой. Сравнивая объемы обрабатывающей промышленности Эстонии с численностью работающих, видно, что многие люди перегружены работой, поэтому производство, скорее всего, тоже неэффективно и дорогое», - пояснил экономист.
По его словам, ко второй половине 2022 года цены производителей в еврозоне выросли больше, чем в Эстонии, но с тех пор снижение было более значительным. По словам Уускюла, перспективы цен производителей Эстонии стабильны, повышение эффективности позволит повышать заработную плату работникам без повышения цен и цены производителей не приведут к росту потребительских цен.