Экономист: зарплаты продолжают расти быстрее цен

Перевод: София Солдатенко

«Это правда, что мы не достигли уровня покупательной способности, который был до того, как летом 2021 года начался большой рост цен, - его мы пока не достигли и понадобится еще время, чтобы мы его достигли», - сказал Уускюла.

«Но теперь мы снова становимся богаче. Зарплаты растут быстрее, чем цены, и эта тенденция, несомненно, будет наблюдаться и в будущем. Цены у нас достигли среднего уровня, а зарплаты - нет. Конвергенция заработной платы все еще продолжается, и зарплаты растут быстрее, чем в Европе в целом», - сказал он.

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Рост зарплат удерживает цены производителей на высоком уровне

По словам Уускюла, цены производителей в Эстонии продолжают оставаться высокими из-за высокого уровня затрат и роста заработной платы, в то же время производительность остается низкой.

Уускюла отметил, что индекс цен производителей в мае по сравнению с апрелем вырос на один процент, хотя по сравнению с прошлым годом он все еще на 1,6 процента ниже. Индекс цен обрабатывающей промышленности за месяц вырос на 0,4 процента и оказался на 0,8 процента ниже, чем год назад.