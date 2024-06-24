Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивная фаза боев в Рафахе на юге сектора Газа почти завершена, но это не означает, что война подходит к концу, пишет Би-би-си.
Нетаньяху: интенсивная фаза боев в Рафахе близка к завершению, но это не означает конца войны
По его словам, она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью отстранен от власти.
Он добавил, что вскоре израильские военные смогут перебросить войска к границе с Ливаном, где участились перестрелки с «Хезболлой» - радикальным шиитским движением, спонсируемым Ираном и ведущим регулярные обстрелы севера Израиля в знак солидарности с ХАМАС .
Нетаньяху также вновь отверг идею о том, что вместо ХАМАС управлять сектором должна Палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу.
По словам Нетаньяху, в конечном итоге необходимо сделать две вещи: довести до конца демилитаризацию сектора Газа силами Армии обороны Израиля и создать там гражданскую администрацию, при поддержке и активном участии некоторых стран региона.
«Полагаю, что это верный путь для дальнейшего продвижения», - сказал премьер в интервью израильскому телевидению.
«Я скажу вам, чего я сделать не готов, - добавил Нетаньяху. - Я не готов создать там палестинское государство и передать его Палестинской автономии. Вот этого я сделать точно не готов».
Жители Рафаха говорят, что в городе участились вооруженные столкновения между израильской армией и боевиками. Тем временем в результате израильских авиаударов по городу Газа, как сообщается, погиб директор службы скорой помощи министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.
Еще один удар был нанесен по центру распределения помощи: израильское командование заявило, что его использовали боевики ХАМАС.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант проведет начало недели в Вашингтоне, где обсудит не только войну в Газе, но и эскалацию напряженности в отношениях с «Хезболлой», которую поддерживает Иран.
Кампанию по уничтожению ХАМАС израильские военные начали в ответ на беспрецедентное нападение палестинской вооруженной группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек (преимущественно мирных жителей), а еще более 250 человек были захвачены в заложники.
С тех пор, как утверждает министерство здравоохранения сектора, подконтрольное ХАМАС, в Газе погибло более 37,5 тысяч человек. В эту общую статистику входят и боевики, и мирные жители, но, по предоставленным ХАМАС сведениям, к концу апреля в числе погибших было более 14,5 тысяч детей, женщин и стариков.