«Исламское государство» похвалило «братьев» с Кавказа за теракты в Дагестане

В заявлении «Вилаята Хорасан» сказано, что «наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны».

Как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), в заявлении «Вилаята Хорасан» не говорится о причастности ячейки к терактам, а «упоминание Кавказа наводит на мысль, что ответственность за нападение лежит на "Вилаяте Кавказ"», отделении ИГ на Северном Кавказе.

Институт изучения войны делает вывод, что «Вилаят Кавказ» «вероятно, совершил сложное и скоординированное нападение на церкви, синагоги и правоохранительные органы в Республике Дагестан 23 июня».

В ISW отметили, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в апреле предупреждала, что ИГИЛ после теракта в «Крокус Сити Холле» пытается активизировать боевиков «Вилаят Кавказ».

Ячейка ИГ «Вилаят Кавказ», созданная в июне 2015 года, ранее брала на себя ответственность за совершения рада резонансных терактов на Кавказе и в других регионах России. В 2017 году группировка объявила, что напала на воинскую часть Росгвардии в Чечне, тогда погибли шестеро военнослужащих. В 2019 году террористы заявили, что совершили взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, когда погибли 39 человек. Также в 2019 году группировка утверждала, что атаковала полицейских возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном.

Две группы боевиков 24 июня совершили нападения на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также на полицейских и бойцов Росгвардии. При нападениях, по данным Следственного комитета РФ, погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.