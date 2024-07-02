Гость четвертого выпуска «бескультурного» подкаста – несомненно, очень культурный человек. Это художественный руководитель Русского Театра в Таллинне, режиссер Дмитрий Петренко. Он рассказал, зачем приехал из Латвии и чем его опыт может пригодиться здесь, как завлечь в театр зрителя сериалов и сделать его соавтором. И самое главное - как открытость и конкуренция излечивают от провинциализма.
Сплошное бескультурье ⟩ Худрук Русского театра – об условности языка, умении переучиваться и конкуренции с сериалами
От передачи с таким саркастическим названием ждут всяких неудобных вопросов культурным гостям. Но на самом деле речь в ней часто идет о том, что в культуре в основном все интересное и креативное поначалу кажется «бескультурьем», уж так это поле устроено. А потом глядишь - а оно уже окей, а без него уже никак. Русский театр, считает Дмитрий, уже меняется радикально и необратимо, но бояться этого ни к чему. И новый худрук в театре затем, чтобы принять, а не избегать вызовы нового времени.
Мы общались c Дмитрием незадолго до его вступления в должность в Русском театре. Тогда он говорил, что доводит дела в Лиепая, а всерьез о его участии в местных проектах можно говорить начиная с 2024 года. Половина этого года уже миновала (по спине из-за этого - легкий холодок). Что за это время изменилось? О чем можно и нужно говорить всерьез? Как новый худрук видит направление развития Русского театра в частности и русскоговорящего театра во всем Балтийском регионе? Если, конечно, видит...
Слушайте «бескультурный» подкаст о людях культуры в Эстонии и вокруг. Уже сейчас известен следующий гость, и будет он из сферы, соединяющей разные искусства. Как человек эпохи Возрождения, если поточнее выразиться...