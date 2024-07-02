Сплошное бескультурье Худрук Русского театра – об условности языка, умении переучиваться и конкуренции с сериалами

От передачи с таким саркастическим названием ждут всяких неудобных вопросов культурным гостям. Но на самом деле речь в ней часто идет о том, что в культуре в основном все интересное и креативное поначалу кажется «бескультурьем», уж так это поле устроено. А потом глядишь - а оно уже окей, а без него уже никак. Русский театр, считает Дмитрий, уже меняется радикально и необратимо, но бояться этого ни к чему. И новый худрук в театре затем, чтобы принять, а не избегать вызовы нового времени.

Дмитрий Петренко в студии Rus.Postimees. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Мы общались c Дмитрием незадолго до его вступления в должность в Русском театре. Тогда он говорил, что доводит дела в Лиепая, а всерьез о его участии в местных проектах можно говорить начиная с 2024 года. Половина этого года уже миновала (по спине из-за этого - легкий холодок). Что за это время изменилось? О чем можно и нужно говорить всерьез? Как новый худрук видит направление развития Русского театра в частности и русскоговорящего театра во всем Балтийском регионе? Если, конечно, видит...

Слушайте «бескультурный» подкаст о людях культуры в Эстонии и вокруг. Уже сейчас известен следующий гость, и будет он из сферы, соединяющей разные искусства. Как человек эпохи Возрождения, если поточнее выразиться...