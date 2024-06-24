Оперативный руководитель Полиции и пограничной охраны (PPA) Иво Утсар рассказал, что весь уик-энд на дорогах работали усиленные наряды полиции. Проверять на трезвость продолжили и на Иванов день на различных дорогах и улицах Эстонии.

С пятницы по воскресенье было проверено трезвость около 17 000 водителей, из них около 60 были в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было зафиксировано более 120 случаев превышения скорости и шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых было ранено семь человек.

Фотограф Postimees сообщил, что во время рейда в Кейла никто не был задержан за вождение в нетрезвом виде, но полиция остановила одного водителя на зимних шинах, одного водителя без страхования и одного обладателя водительских прав Приднестровской Молдавской Республики, которые недействительны в Эстонии.