Бывшего главу Европейского инвестбанка подозревают в коррупции

«Обвинения против меня абсолютно абсурдны и необоснованны. Я ожидаю, что они будут полностью расследованы и разъяснены, и прошу ЕИБ в полной мере сотрудничать с Европейской прокуратурой. Я также полностью сотрудничаю с Европейской прокуратурой и требую полного разъяснения фактов», - заявил Хойер в комментарии FT.