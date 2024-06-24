Бывший президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер находится под следствием по подозрению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании средств ЕС. Сам Хойер называет обвинения абсурдными и необоснованными.
Бывший президент Европейского инвестиционного банка находится под следствием по подозрению в коррупции
Перевод: Валерия Ермакова
Престижная британская экономическая газета Financial Times пишет, что расследование ведет Европейская прокуратура, которая занимается случаями нецелевого использования средств ЕС.
«Обвинения против меня абсолютно абсурдны и необоснованны. Я ожидаю, что они будут полностью расследованы и разъяснены, и прошу ЕИБ в полной мере сотрудничать с Европейской прокуратурой. Я также полностью сотрудничаю с Европейской прокуратурой и требую полного разъяснения фактов», - заявил Хойер в комментарии FT.
В течение двух сроков Хойер активно внедрял экологическую политику и принципы, одновременно отвергая призывы к увеличению рисков и тем самым защищая высокий кредитный рейтинг банка. Хойер покинул банк в декабре 2023 года, в конце своего второго срока, и его сменила бывший министр финансов Испании Надия Кальвиньо.