В поездах Германии – рекордные продажи пива

В период с 14 по 19 июня в поездах Deutsche Bahn было продано 44 558 литров пива - примерно вдвое больше, чем обычно продается за шесть дней, сообщила немецкая железнодорожная компания в прошедшие выходные. Спрос на снеки и прохладительные напитки среди пассажиров также возрос. Так, традиционных немецких сарделек за тот же период было продано на 63 процента больше обычного.

Футбольная статистика немецких железных дорог

В DB также отчитались, что за первые шесть дней проходящего в Германии футбольного чемпионата Европы их скоростные поезда ICE перевезли более 3 миллионов пассажиров, среди которых были сотни тысяч футбольных болельщиков. В дни матчей компания запускает дополнительные поезда и предлагает существенные скидки на проезд обладателям билетов на стадионы. Напомним, Deutsche Bahn - один из спонсоров Евро-2024.

Больше всего футбольных фанатов, по данным Deutsche Bahn, приезжает в Берлин. На втором и третьем месте по этому показателю - Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Услугами Deutsche Bahn пользуются не только болельщики, но и некоторые сборные, принимающие участие в чемпионате. Как сообщает DB, команды Швейцарии и Румынии уже не раз переезжали из города в город на скоростных поездах. При этом бундестим предпочитает передвигаться на автобусе.

Поезда в Германии опаздывают, болельщики Евро-2024 жалуются