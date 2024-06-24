ВИДЕО СМИ: Пожар на дочернем предприятии оружейного концерна в Берлине могли устроить российские диверсанты

Там действовали опытные профессионалы, прокомментировали WSJ неназванные по имени представители разведки. Однако, по их словам, российская разведка сейчас часто использует мирных жителей, нередко преступников, которых вербует, используя социальные сети, особенно Telegram. «Исполнителей нанимают как водителей Uber, но часто результат такой же, как если бы использовались профессионалы», - пояснил представитель западной разведки высокого ранга.

Пожар начался в помещении завода, доступ в которое был всего у нескольких человек. Diehl Metall Applications в пятницу сообщил, что страховые эксперты считают - пожар был вызван технической проблемой. Теоретически это может быть результатом саботажа, сказал представитель предприятия. Сразу же после пожара в немецких СМИ прозвучала информация, что пожар начался в помещении для хранения лаков и красок.

По данным издания Bild, одно иностранное разведывательное агентство проинформировало немецкую разведку, что пожар вызвали российские диверсанты. Особенно об этом свидетельствуют перехваченные переговоры. Записи переговоров Германии передала разведка одной из стран НАТО, уточняет WSJ.

В свою очередь, берлинский завод производит не оружие, а изделия из металла, например, автомобильные диски. Непонятно, почему был выбран металлообрабатывающий, а не военный завод; возможно, целью была столица Германии, пишет Bild.

Западные спецслужбы связывают участившиеся пожары в различных европейских странах с деятельностью российской разведки. Цель таких действий, даже если диверсии совершаются на гражданских объектах, - посеять страх, вызвать тревогу и нестабильность. Среди них - пожары на складе в Лондоне, в магазине IKEA в Вильнюсе, в торговом центре в Варшаве и в автобусном депо в Праге.

После выдворения из европейских стран около 600 российских дипломатов, примерно две трети из которых, как считается, были сотрудниками разведки, российская шпионская сеть перестала работать бесперебойно. Однако в 2023-2024 годах она начала активно возрождаться, как используя нелегальных иммигрантов, так и вербуя прежде всего местных жителей или даже беженцев и мигрантов из Украины, Беларуси и России.

«Россия прилагает большие усилия, чтобы компенсировать сокращенное немецким правительством число российских агентов в Германии», - заявил недавно Томас Хальденванг, возглавляющий Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), выполняющее функции службы внутренней разведки.